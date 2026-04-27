Подготовка теплицы весной к новому сезону: пошаговая инструкция для богатого урожая

Чёрная плёнка. Самый быстрый и дешёвый метод. Накрываете грядки чёрным спанбондом или плёнкой. Чёрный цвет притягивает солнечные лучи. Уже через 3−5 дней земля прогреется до +12…+15 °C на глубине 10 см. Залить горячей водой. Да, можно пролить грядки тёплой водой (не кипятком, а +40…+50 °C). Это моментально поднимет температуру. Затем накрыть плёнкой, чтобы тепло сохранилось. Биотопливо. Если у вас есть свежий навоз (лошадиный или коровий), закопайте его по краям грядок на глубину 30−40 см на некотором расстоянии и не вплотную к корням. При разложении он будет греть землю изнутри. Но это для тех, у кого есть время и навоз.