Шуфутинский снова стал прадедом

Известный шансонье Михаил Шуфутинский поделился радостной новостью о пополнении в своей семье. Его внук Ной, который родился в США, стал отцом во второй раз — теперь у него есть как правнучка, так и правнук. Артист отметил, что часто общается с внуком и гордится его успехами.
Ной решил продолжить музыкальную традицию семьи и под псевдонимом WestsideGravy выпускает хип-хоп треки на четырех языках: русском, испанском, английском и иврите. Это подтверждает многоязычность и культурное разнообразие, которое он привнес в свою музыку.
Несмотря на то что Ной родился в США, сейчас он проживает в Израиле. У Михаила Шуфутинского в общей сложности семеро внуков, все они живут за пределами России, что подчеркивает международный характер его семьи.
Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что Алла Пугачева повлияла на его возвращение в Россию.