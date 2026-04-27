Власти Мали подтвердили гибель министра обороны Садио Камары

Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате атаки террористов на его резиденцию. Об этом в воскресенье, 26 апреля, в эфире телеканала ORTM заявил официальный представитель правительства страны Исса Усман Кулибали.
По его словам, к резиденции министра подъехал начиненный взрывчаткой автомобиль под управлением смертника. Камара вступил в бой с нападавшими, убил некоторых из них, но получил ранение. Министр был госпитализирован, однако скончался в больнице.
— Он вступил в бой с нападавшими, сумев уничтожить некоторых… В ходе интенсивных боев он был ранен и транспортирован в больницу, где, к сожалению, скончался, — заявил Кулибали в видео, опубликованном на странице телеканала в соцсети Facebook*.
В Мали объявлен двухдневный национальный траур.
Ранее журнал Jeune Afrique сообщил, что Садио Камара погиб 25 апреля при взрыве начиненного взрывчаткой грузовика около его резиденции на армейской базе Кати.
Позже стало известно, что африканский корпус Вооруженных сил России продолжает отражение масштабной атаки исламистов на позиции правительственных сил Мали.
