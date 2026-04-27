Иранцы передали США план переговоров: что включает формула

Иранское руководство продолжает контакты с США по возможной мирной сделке. Тегеран передал Вашингтону трехэтапную формулу переговоров. Контакты проводятся через посредников, пишет Al Mayadeen.
По сведениям издания, иранские дипломаты выдвигают США три условия. Так, Тегеран выступает за полное прекращение боевых действий и получение гарантий невозобновления войны против Ирана и Ливана.
Кроме того, после достижения договоренностей Тегеран запрашивает переход к обсуждению управления Ормузским проливом. Третье условие касается ядерной программы. Этот вопрос будет включен в повестку переговоров только на заключительном этапе и при условии достижения соглашения по предыдущим этапам, отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп тем временем сообщил, что Вашингтон обсуждает с Тегераном вывоз с его территории ядерного топлива. Он назвал материалы «ядерной пылью». США не хотят, чтобы топливо оставалось у Тегерана, сказал Дональд Трамп.