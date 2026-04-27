Музаев рассказал, когда могут ввести практическую часть ЕГЭ по химии и биологии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Введение практической части в ЕГЭ по химии, физике и биологии возможно не ранее 2028 года. Модель пока обсуждается, предстоит решить вопросы с оборудованием, безопасностью и подготовкой учителей, заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Не все так просто. Должно быть одинаковое лабораторное оборудование во всех пунктах. Министерство просвещения утвердило стандарт лабораторного оборудования, в ближайшие годы будет закупаться. Кроме того, учителя ответственны за жизнь детей: ожог, ЧП — вплоть до уголовной ответственности. Не каждый учитель воспримет такую процедуру с радостью, если есть такие риски. Хотелось бы в ближайшем будущем увидеть такую возможность для сдачи этих предметов. Раньше 2028 года точно не ждем. Два года мы точно не ждем, потому что мы ее даже не запустили в апробацию», — сказал Музаев.
Музаев также отметил проблему «цифрового эксперимента»: некоторые школьники прекрасно делают лабораторные работы на компьютере, но теряются с реальной пробиркой в руках.