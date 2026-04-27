Депутат Боярский надеется на принятие второго антифрод-пакета до конца июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апреля. /ТАСС/. Госдума может принять второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам до конца созыва. Об этом в разговоре с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«Второй антифрод, который, я надеюсь, к концу сессии, созыва мы все-таки примем», — сказал Боярский.
Законопроект в Госдуму в декабре 2025 года внесло правительство РФ, в первом чтении он был рассмотрен в феврале. Документ содержит около 20 инициатив. Так, предлагается закрепить норму, согласно которой восстановить доступ к аккаунту на «Госуслугах» можно будет только доверенными способами: с помощью биометрии, через МФЦ, приложения или сайты банков.
Законопроект также предусматривает появление детских sim-карт, которые позволят родителям контролировать доступ к нежелательному контенту и снизят риск вовлечения несовершеннолетних в схемы мошенников. Кроме того, предлагается ограничить количество банковских карт до 20 штук на одного человека. Авторы документа также предлагают ввести маркировку международных звонков. Это поможет гражданам быстрее распознавать потенциально опасные звонки с подменой номера и избегать телефонного обмана.
Отдельное положение законопроекта посвящено новой функции на «Госуслугах». Через нее граждане смогут сообщать о случаях кибермошенничества, что упростит фиксирование таких ситуаций и позволит оперативно оповещать банки, сотовых операторов и цифровые платформы.
Весенняя сессия, последняя сессия Госдумы восьмого созыва, завершится 26 июля.