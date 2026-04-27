Конгрессмен Берчетт рассказал о НЛО размером с футбольное поле

Американский конгрессмен Тим Берчетт потребовал обнародовать данные о неопознанных объектах. Законодателя возмутило то, что подобные объекты часто объявляют секретными разаботками США, Китая или России.
«Если бы они были нашими, мы не стали бы рисковать жизнями военных, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов. Эти штуки могут висеть в воздухе часами, а потом уйти прямо вверх, могут атаковать под любыми углами», — цитирует Берчетта издание The Hill.
Конгрессмен привёл в пример рассказ некоего американского адмирала о подводном объекте размером с футбольное поле, который якобы двигался со скоростью более 300 километров в час. Берчетт подчеркнул, что США не обладают разработками с подобными параметрами.
Ранее Берчетт заявил, что видел фотографии и видео НЛО, которые «не укладываются в голове» и не поддаются логическому объяснению.
Накануне американские СМИ обнародовали детали загадочной смерти участника программы поиска НЛО. 39-летний военный скончался накануне того, как согласился обнародовать некоторые данные о неопознанных объектах.