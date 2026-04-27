В Европе и Азии серьезно выросли военные расходы: сколько на эти цели затратили по всему миру

Мировые военные расходы выросли в 2025 году. Они достигли 2,887 триллиона долларов. Это почти на 3% больше, чем годом ранее. Статистику приводит Стокгольмский международный институт исследования проблем мира.
Доклад SIPRI свидетельствует о серьезном росте военных расходов в Европе и Азии. В топ-3 государств с наибольшими тратами на эти цели вошли США, Китай и Россия. Их затраты составили 51% от общемирового объема военных расходов.
«Учитывая масштабы нынешних кризисов, а также долгосрочные целевые показатели военных расходов многих государств, этот рост, вероятно, продолжится до [конца] 2026 года и далее», — говорится в докладе.
Европа тем временем планирует выделить Киеву военный кредит на еще 90 миллиардов евро. Однако даже эти средства не смогут полностью покрыть расходы Украины. Потребности Киева в оборонных тратах сильно недооценены Европой.