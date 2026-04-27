Штаты экономят, Европа вооружается: Раскрыты военные бюджеты стран в 2025 году

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Москвы по переговорам о контроле над вооружениями. Россия настаивает — в диалоге нужно учитывать совокупные ядерные потенциалы всех стран, а не сводить всё к двустороннему формату между Москвой и Вашингтоном. Кремль предлагает обратить особое внимание на арсеналы Великобритании и Франции. Эти государства также владеют ядерным оружием, и их возможности должны войти в общую систему расчётов.