«Вы сияете, как будущая вдова»: телеведущий Киммел странно пошутил о Мелании Трамп накануне стрельбы

Источник: Комсомольская правда

Телеведущий Джимми Киммел странно пошутил о первой леди США Мелании Трамп за несколько дней до стрельбы на торжественном ужине, на котором присутствовали президент США и его супруга. Киммел сравнил Меланию Трамп с «будущей вдовой».

«Наша первая леди Мелания здесь… Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — цитирует Киммела телеканал Fox News.

Это не первый выпад на грани фола, который Киммел делает в отношении Дональда Трампа. Год назад он обвинил президента, что тот хочет заработать рейтинг на ситуации с убийством активиста Чарли Кирка.

После этого шоу Киммела приостановили, а бывший президент США Барак Обама публично защитил шоумена. Экс-американский лидер назвал заявления Дональда Трампа нападками на свободу слова.

Напомним, в Вашингтоне произошла стрельба в отеле Washington Hilton, на мероприятии, где присутствовал президент США Дональд Трамп. Стрелявший из дробовика мужчина задержан, он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа и застрелить их.

