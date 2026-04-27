Американцы оснащают военные корабли установками с «адским огнем»: как США защищаются от беспилотников

Американское командование активно оснащает военные корабли пусковыми установками с ракетами Hellfire. Так США планируют защищаться от беспилотников. Как отмечает издание TWZ, ВМС США уже получили для этого дополнительные средства.
Отмечается также, что американцы почувствовали необходимость в укреплении обороны во время операции в Иране. Она указала на слабую защиту кораблей ВМС США.
По мнению сенатора Алексея Пушкова, американцы готовятся к новому витку войны с Ираном. Он указал на наращивание военного присутствия США в регионе. Сенатор предупредил, что это грозит новыми ударами по энергетической инфраструктуре.