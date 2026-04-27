Умеренный ветер и небольшие колебания температуры в Хабаровском крае

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» опубликовало прогноз погоды для Хабаровского края на 27 апреля. Согласно данным метеорологов, опасных природных явлений в этот день не ожидается, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В городе Хабаровске существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит от −1 до +1 градуса, днём столбик термометра покажет от +10 до +12 градусов. Ожидается северо восточный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.
На юге края днём возможен небольшой дождь. Температура ночью — от −1 до +2 градусов, днём — от +10 до +13 градусов. Ветер северо восточный, его скорость составит 4−9 метров в секунду.
В центральной части региона осадков не предвидится. Ночью температура варьируется от −5 до +1 градуса, днём — от +5 до +11 градусов. Ветер будет дуть с северо востока со скоростью 4−11 метров в секунду.
Северные районы также обойдутся без осадков. Ночью здесь похолодает до −10 градусов (минимальная отметка — −4 градуса), а днём температура составит от −2 до +1 градуса. Ветер восточных направлений со скоростью 4−10 метров в секунду.
