Митрополит Евгений объяснил, чему будут учить детей на уроках ДНКР

Школьные уроки нового предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) будут посвящены проявлению ценностей в жизни выдающихся граждан страны, чтобы дети хотели им подражать. Об этом рассказал председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
— На уроках будут рассказывать о ценностях не вообще, какие они бывают, а о наших согражданах, героях нашей страны, о том, как в жизни выдающихся людей проявились те или иные духовно-нравственные ценности, — сказал митрополит Евгений.
По его словам, задача — сделать так, чтобы ребенок, увидев героя, внутренне сказал: «Я хочу быть похожим на него, быть таким же».
Он также подчеркнул, что важно, чтобы педагог сам стал носителем этих ценностей, передает РИА Новости.
В феврале стало известно, что Министерство просвещения России утвердило новые сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) в школах. В следующем учебном году «Духовно-нравственная культура России» будет изучаться только в 5-м классе, в 6-х и 7-х классах предмет появится с 2027/28 учебного года.