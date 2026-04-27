Генпрокуратура США узнала детали покушения на Трампа: как действовал напавший на Washington Hilton

На президента США Дональда Трампа 25 апреля вновь совершили покушение. Напавший проник на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. ЧП случилось в отеле Washington Hilton. По версии исполняющего обязанности генерального прокурора Тодда Бланша, подозреваемый в стрельбе прибыл из Лос-Анджелеса, цитирует ABC News.
Уточняется, что он следовал поездом в Вашингтон через Чикаго. По предварительным данным, напавший забронировал номер в отеле Washington Hilton в начале апреля.
«Мы считаем, что он следовал поездом из Лос-Анджелеса в Чикаго, а затем в Вашингтон, округ Колумбия», — оповестил Тодд Бланш.
Дональд Трамп уже опубликовал фото подозреваемого в стрельбе. На мероприятии, где произошло ЧП, присутствовали сотни гостей. Вместе с Дональдом Трампом за столом сидели первая леди США Мелания Трамп, вице-президент страны Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио, а также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.