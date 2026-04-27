Депздрав Москвы предупредил об атаках мошенников под видом записи на диспансеризацию: вот что они выспрашивают

Мошенники звонят москвичам под видом сотрудников поликлиник.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты атакуют москвичей звонками якобы из поликлиник, чтобы выманить личные данные. Об этом информирует пресс-служба департамента здравоохранения российской столицы.

«Злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник: они звонят с приглашением на диспансеризацию и просят назвать данные паспорта, СНИЛС и код из СМС якобы для подтверждения записи к врачу», — сказано в релизе, размещённом в мессенджере МАХ.

В ведомстве напомнили, что сотрудники поликлиник не запрашивают ни личные данные, ни коды. Все эти сведения мошенники используют, чтобы получить доступ к аккаунтам на Госуслугах.

Напомним, в преддверии Дня Победы мошенники снова активизировались и используют праздник для обмана россиян под предлогом якобы получения выплат или подарков.