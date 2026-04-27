В ГД рассказали, кому будут пересматривать доплаты четыре раза в год

РИА Новости: шахтерам будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

«Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Их размер пересматривается четыре раза в год — с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября», — сказал Говорин.

Он отметил, что это является повышением пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идет не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам.

Кроме того, депутат добавил, что есть и еще один самостоятельный порядок для военных пенсий. По его словам, они пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий.

