«Заряжаем и добиваем»: ВС РФ достигли «прорыва» во взаимодействии танков и дронов

«Противник зачастую не просто окапывается, а подготавливает позиции. Иногда боевики закапывают бетонные ДОТы, которые сложно пробить. Но если с первого раза не пробиваем, то заряжаем и добиваем», — рассказал телеканалу «Звезда» начальник штаба танкового батальона с позывным «Подхват».