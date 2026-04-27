Катер Эстонии с тремя членами экипажа на борту оказался в водах РФ

Патрульный катер Департамента полиции и пограничной охраны МВД Эстонии из-за технической неисправности оказался в территориальных водах Российской Федерации. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило эстонское гостелевидение и радиовещание ERR.
Инцидент произошел на реке Нарове в районе населенного пункта Нарва-Йыэсуу. У судна случилась поломка, из-за сильного ветра его вынесло в российские воды — якорь не помог. Примерно через 15 минут катер вернулся обратно. На борту находились три члена экипажа.
В МВД Эстонии подчеркнули, что уведомили об инциденте российскую пограничную службу, говорится в сообщении.
Министерство иностранных дел Эстонии до этого вызвало временного поверенного в делах России, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за якобы нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31.
