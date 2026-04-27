Россияне назвали бюджет для идеальных майских праздников

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство россиян планируют потратить на майских праздниках не более 50 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.
«На качественный отдых на майских праздниках большинству участников опроса потребовалось бы от 100 до 200 тысяч рублей, об этом сообщили 37,4%. Каждый третий респондент (34,6%) уложился бы в сумму до 100 тысяч рублей. В свою очередь 11,3% оценили идеальный отдых в пределах 300 тысяч рублей, 12% — до 500 тысяч рублей, 4,7% — сверх этой суммы», — говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено более 3 тысяч респондентов по всей России.
«В реальности же подавляющее большинство (82%) респондентов планируют потратить на праздниках не более 50 тысяч рублей, 11,4% готовы к расходам от 50 до 100 тысяч рублей, и только 6,6% намерены отдохнуть на сумму, превышающую 100 тысяч рублей», — добавляется там.
Отмечается, что даже при неограниченном бюджете четверть опрошенных (26%) заявили, что провели бы майские на даче. А 32,2% отправились бы в путешествие по России, причем 20,6% выбрали бы экскурсионные поездки, и только 12,6% — отдых на отечественных курортах.
В случае с зарубежным туризмом ситуация прямо противоположная: 16% респондентов предпочли бы отдых на курортах, и только 4,7% — посещение достопримечательностей. Наконец, для 11,1% идеальный отдых — это остаться дома, говорится в материалах.
Также респондентам было предложено выбрать самые желаемые направления для поездок при наличии свободного времени и денег (допускались сразу несколько вариантов ответа). Из путешествий по России наиболее популярными оказались Карелия — 37,3%, Санкт-Петербург — 36,7%, Алтай — 35,3%, Крым — 34,7%, Калининград — 32,8%, Кавказ — 32,7%, Краснодарский край — 30% и Дальний Восток — 27,5%. Москва набрала лишь 25% голосов.
«Из зарубежных направлений чаще всего назывались Турция — 36,8%, Китай — 36,5%, Таиланд — 35,3%, экзотические острова (Мальдивы, Сейшелы и т.п.) — 33,7%, Кавказ (Армения, Грузия и т.п.) — 30%. В Европу хотели бы поехать 29,3% респондентов. Еще 23,2% выбрали бы Египет, и 19,4% — другие ближневосточные страны, включая ОАЭ», — заключается в исследовании.