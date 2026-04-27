Евгения Процевского назначили временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска

По итогам Большого круга Окружного казачьего общества Хабаровского края Совет атаманов назначил Евгения Процевского временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский край исторически выполняет роль дальневосточного форпоста России. Казачье братство на берегах Амура несёт службу государству на протяжении нескольких веков.
С начала специальной военной операции представители Уссурийского казачьего общества принимают участие в боевых действиях. Одновременно члены организации доставляют гуманитарные грузы на фронт, оказывают помощь семьям военнослужащих и участвуют в поддержании общественного порядка на территории края.
Казачьи структуры региона также ведут работу по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению культурно исторических традиций. Власти края подчёркивают важность развития казачьего движения и готовы содействовать дальнейшей консолидации казачьих сил, а также поддерживать общественные инициативы движения.
