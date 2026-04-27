Евгения Процевского назначили временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска

Совет атаманов назначил Евгения Процевского временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска.

Источник: Комсомольская правда

По итогам Большого круга Окружного казачьего общества Хабаровского края Совет атаманов назначил Евгения Процевского временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, сообщает губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Хабаровский край исторически выполняет роль дальневосточного форпоста России. Казачье братство на берегах Амура несёт службу государству на протяжении нескольких веков.

С начала специальной военной операции представители Уссурийского казачьего общества принимают участие в боевых действиях. Одновременно члены организации доставляют гуманитарные грузы на фронт, оказывают помощь семьям военнослужащих и участвуют в поддержании общественного порядка на территории края.

Казачьи структуры региона также ведут работу по патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению культурно исторических традиций. Власти края подчёркивают важность развития казачьего движения и готовы содействовать дальнейшей консолидации казачьих сил, а также поддерживать общественные инициативы движения.

