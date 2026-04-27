Евгения Процевского назначили временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска

С начала специальной военной операции представители Уссурийского казачьего общества принимают участие в боевых действиях. Одновременно члены организации доставляют гуманитарные грузы на фронт, оказывают помощь семьям военнослужащих и участвуют в поддержании общественного порядка на территории края.