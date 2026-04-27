В ОП предложили повышать цифровую грамотность детей через рилсы

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финансовую и цифровую грамотность подростков необходимо повышать через рилсы (короткие видео) в российских социальных сетях и мессенджерах. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«Проблема финансовой и цифровой грамотности наших подростков стоит очень остро. При этом школа и дополнительные образовательные программы выполняют все необходимые требования стандарта и законодательства. Возможность введения дополнительных занятий ляжет нагрузкой на детей и на педагогов, которым необходимо дополнительно осваивать и новые технологии и знания. Альтернативой могли бы стать рилсы, которые так распространены среди детей и подростков», — сказал Машаров.
По его словам, эти рилсы должны подаваться в правильной игровой форме, быть с элементами формирования образовательных навыков. «Самое главное — они должны создавать у детей правильное представление о финансах, безопасности, законах, уважении к старшим, ценности государства, пониманию служения. И в рилсах должно объясняться в простой форме, почему государство предпринимает меры по ограничению иностранных социальных сетей и мессенджеров, почему есть запреты и для чего он нужны, рилсы, надо признать, — это современная форма диалога с нашей молодежью», — сказал Машаров.
Он отметил, что незнание законов, замена реального мира зарубежными социальными сетями и мессенджерами приводит к тому, что несовершеннолетние россияне все чаще становятся объектами вербовки со стороны спецслужб, большая часть вместе с родителями, потерпевшими в результате действий телефонных мошенников.