Ричмонд
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили повышать цифровую грамотность детей через рилсы

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров отметил, что короткие видео являются современной формой диалога с молодежью.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Финансовую и цифровую грамотность подростков необходимо повышать через рилсы (короткие видео) в российских социальных сетях и мессенджерах. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Проблема финансовой и цифровой грамотности наших подростков стоит очень остро. При этом школа и дополнительные образовательные программы выполняют все необходимые требования стандарта и законодательства. Возможность введения дополнительных занятий ляжет нагрузкой на детей и на педагогов, которым необходимо дополнительно осваивать и новые технологии и знания. Альтернативой могли бы стать рилсы, которые так распространены среди детей и подростков», — сказал Машаров.

По его словам, эти рилсы должны подаваться в правильной игровой форме, быть с элементами формирования образовательных навыков. «Самое главное — они должны создавать у детей правильное представление о финансах, безопасности, законах, уважении к старшим, ценности государства, пониманию служения. И в рилсах должно объясняться в простой форме, почему государство предпринимает меры по ограничению иностранных социальных сетей и мессенджеров, почему есть запреты и для чего он нужны, рилсы, надо признать, — это современная форма диалога с нашей молодежью», — сказал Машаров.

Он отметил, что незнание законов, замена реального мира зарубежными социальными сетями и мессенджерами приводит к тому, что несовершеннолетние россияне все чаще становятся объектами вербовки со стороны спецслужб, большая часть вместе с родителями, потерпевшими в результате действий телефонных мошенников.