Сработал эффект домино: почти 30 авто столкнулись на гонке NASCAR Cup Series в США

Авария с участием почти трёх десятков автомобилей произошла во время гонки NASCAR Cup Series в США. Напомним, гонка проходит на знаменитой суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама.
Автогонщик Росс Честейн задел автомобиль другого спортсмена, Буббы Уоллеса. После этого машины начали врезаться друг в друга — сработал эффект домино.
Столкнулись и получили повреждения не менее 27 автомобилей, информирует Reuters. Несколько водителей получили незначительные травмы. После того, как их осмотрели медики, выяснилось, что госпитализация никому не понадобилась.
