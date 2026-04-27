Сработал эффект домино: почти 30 авто столкнулись на гонке NASCAR Cup Series в США

На гонке NASCAR Cup Series в США произошла массовая авария.

Источник: Комсомольская правда

Авария с участием почти трёх десятков автомобилей произошла во время гонки NASCAR Cup Series в США. Напомним, гонка проходит на знаменитой суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама.

Автогонщик Росс Честейн задел автомобиль другого спортсмена, Буббы Уоллеса. После этого машины начали врезаться друг в друга — сработал эффект домино.

Столкнулись и получили повреждения не менее 27 автомобилей, информирует Reuters. Несколько водителей получили незначительные травмы. После того, как их осмотрели медики, выяснилось, что госпитализация никому не понадобилась.

Ранее в Минске в массовое ДТП попали сразу восемь автомобилей. Причиной стало несоблюдение дистанции.

Тем временем стало известно о последствиях страшного ДТП с фурой и автобусом в Ленобласти. Два человека погибли в аварии, 23 пострадали.

Также сообщалось, что 26 апреля Госавтоинспекция зафиксировала первое ДТП, вызванное снегопадом, пришедшим в Петербург и окрестности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
