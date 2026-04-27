Эффект домино: Эпичная авария на гонке NASCAR попала на видео

Массовая авария произошла на суперспидвейной трассе Талладега в Линкольне, штат Алабама. На 115-м круге Кубка серии Росс Честейн задел машину Буббы Уоллеса, и начался хаос.

Источник: Life.ru

Авария на гонке NASCAR. Видео © Х / NASCAR.

Одна за другой машины влетали в бетонные блоки и друг в друга. Минимум 27 спорткаров получили повреждения.

К счастью, серьёзных травм никто не получил. Все гонщики вышли из кабин самостоятельно и после осмотра медиков отправились в боксы.

Фанаты в соцсетях уже называют этот заезд одним из самых зрелищных в истории NASCAR.

Ранее Life.ru рассказывал, как пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1», проходящем в Шанхае, опередив пилотов «Феррари». Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал его напарник Льюис Хэмилтон.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.