Диетолог предупредила о вреде сиропов в газировке для кишечника

РИА Новости: сладкие сиропы в газировке ведут к нарушениям в работе кишечника.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Риски употребления сладких сиропов в энергетических и газированных напитках связаны не только с высоким содержанием сахара, но и с сырьем, из которого они производятся, что может повлечь за собой нарушения в работе кишечника, заявила в интервью РИА Новости диетолог из Канады Марина Вилкова.

«Для подслащивания напитков чаще всего используют кукурузные сиропы, а 80% кукурузы у нас генетически модифицированы», — сказала Вилкова.

По ее словам, такие культуры изначально создавались устойчивыми к глифосату — широко применяемому гербициду, уничтожающему вредителей и сорняки.

«Это системный и очень агрессивный гербицид, убивающий, в общем-то, все живое», — добавила она.

Как отметила специалист, проблема, по ее мнению, заключается в том, что остатки этого вещества могут накапливаться в самом растении.

«Пока ученые не очень понимают, в каких количествах и где именно это может происходить. Но есть большая вероятность его системного воздействия не только на кукурузу, но и на организм человека», — уточнила канадский диетолог.

Вилкова считает, что попадание таких веществ в организм может быть связано с нарушениями пищеварения, в том числе длительными. По ее словам, речь может идти не только о краткосрочном дискомфорте, но и о хронических проблемах с кишечником.

