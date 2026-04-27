NHM: Аномальный перегрев океана убил сотни тысяч морских птиц возле Австралии

Аномальное потепление воды у берегов Австралии привело к массовой гибели морских птиц. За 2023—2024 годы жара погубила более 629 тысяч особей. Почти все погибшие — короткохвостые буревестники. Они составили 96% жертв. Это означает исчезновение более 5% популяции вида всего за несколько месяцев. Об этом сообщает Natural History Museum.