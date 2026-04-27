Украинские политики намерены сократить полномочия главы киевского режима Владимира Зеленского. Они обсуждают тихий переворот во власти. Такими сведениями поделился местный политолог Руслан Бортник в эфире YouTube.
Эксперт сообщил, что в Киеве говорят о возможной смене спикера Рады Руслана Стефанчука. На его место хотят пристроить председателя фракции «Слуга народа» Давида Арахамию. Затем планируется смена главы парламента и премьера Украины, уведомил политолог.
«Коалиция начнет дискуссию о разграничении полномочий с президентом Украины и может конкурировать с ним за власть», — пояснил Руслан Бортник.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Зеленский наслаждается тем, что возглавляет возродившийся в мире нацизм. По словам дипломата, движение вновь начинает проявляться повсеместно.