В Хабаровском крае назначили нового атамана Уссурийского казачьего войска

В Хабаровском крае временно исполняющим обязанности атамана Уссурийского казачьего войска стал Евгений Процевский. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Дмитрий Демешин.
Решение приняли на Совете атаманов по итогам Большого круга окружного казачьего общества. Новый руководитель будет исполнять обязанности до дальнейших организационных решений внутри казачьего сообщества.
Глава региона отметил, что внимательно следит за развитием казачьего движения в крае и высоко оценивает его роль. Хабаровский край исторически связан с казачеством, которое на протяжении веков оставалось опорой государства.
«Хабаровский край — дальневосточный форпост России. Казаки всегда были и остаются защитниками Отечества, хранителями порядка и традиций», — отметил Дмитрий Демешин.
Отдельно губернатор подчеркнул вклад казаков в текущие события. Представители Уссурийского казачьего общества с первых дней участвуют в специальной военной операции, а также активно помогают на местах — доставляют гуманитарные грузы, поддерживают семьи военнослужащих и участвуют в общественной жизни региона.
В правительстве края рассчитывают, что смена руководства позволит укрепить работу казачьих организаций и продолжить развитие движения, включая патриотическое воспитание молодёжи и реализацию общественных инициатив.