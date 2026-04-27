Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киркоров хочет «стать кошкой» для обновленной сцене «Олимпийского», но боится SHAMAN

Киркоров опасается, что из-за SHAMAN не даст первым концерт в «Олимпийском».

Источник: Комсомольская правда

Филипп Киркоров хочет первым дать сольный концерт на обновлённой сцене «Олимпийского» в 2027 году. Об этом он заявил на гала-ужине «Премии Муз-ТВ 2026. Движение».

«Меня надо запускать, как кошку запускают в новый дом, квартиру. Чтобы все было хорошо, меня надо запускать первым туда. И все сработает, все откроется», — цитирует певца ТВ Mail.

Киркоров аргументировал своё желание тем, что концертный зал в восьмидесятых годах открывала Алла Пугачёва своим шоу «Пришла и говорю», а он «закрывал» «Олимпийский» перед реконструкцией.

В то же время Киркоров опасается, что конкуренцию ему составит SHAMAN, так как у молодого певца якобы больше «связей».

Накануне Филипп Киркоров собрал аншлаг в Петербурге, надел корону и признался, что пока не планирует уходить со сцены.

Тем временем певец SHAMAN ответил на жалобу общественников, которые попросили прокуратуру проверить его из-за написания псевдонима латиницей.