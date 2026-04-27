В Хабаровске назначили врио атамана Уссурийского казачьего войска

В Хабаровске состоялись Большой круг Окружного казачьего общества Хабаровского края и совет атаманов Уссурийского казачьего войска. По их итогам назначен временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска. Им стал Евгений Процевский — заместитель атамана Уссурийского войскового казачьего общества по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, первый заместитель руководителя департамента по вопросам государственной службы и кадров губернатора Хабаровского края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край — это Дальневосточный форпост России. Здесь, на берегах Амура, казачье братство веками служило и служит Отечеству. Именно казаки — первые русские люди, которые пришли на берег Амура и до сих пор остаются надежной опорой государства, хранителями порядка, защитниками земли русской. Многие из вас и ваших товарищей по Уссурийскому войсковому казачьему обществу с первых дней служат Отечеству с оружием в руках в зоне СВО, проявляя мужество, стойкость и настоящую казачью доблесть», — сказал в видеоприветствии участникам Большого круга губернатор Дмитрий Демешин.
Также к казакам обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.
«Вы видите, какое сейчас непростое время, и, несмотря на это, какое пристальное внимание, личное внимание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к развитию российского казачества. Указом Президента буквально недавно утверждена символика Всероссийского казачьего общества — герб, знамя, флаг — как объединяющие символы всех казачьих войск России», — отметил Виталий Кузнецов.
Благословил участников Большого круга и совершил молебен руководитель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством — духовник Окружного казачьего общества Хабаровского края иеромонах Дионисий. Среди почетных гостей также присутствовали вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов, министр внутренней и информационной политики края Сергей Дмитриев, врио атамана Уссурийского казачьего войска Николай Бянкин и другие.
С докладом о проделанной работе выступил врио атамана Окружного казачьего общества Хабаровского края Максим Алексеев. В своем выступлении он отметил, что более 200 из свыше 600 казаков Окружного общества уже приняли участие в СВО. Продолжается включение казаков в мобилизационный людской резерв, ведется системная подготовка на полигонах и в ходе военно-полевых сборов. Организована регулярная доставка гумпомощи на фронт. Параллельно развивается система непрерывного казачьего образования, усиливается работа с казачьей молодежью.
Также круг принял решение о внесении изменений в устав Окружного казачьего общества Хабаровского края и включении в его состав сразу двух первичных казачьих организаций: ГКО Николо-Александровская и станица Пермская. Кроме того, состоялось награждение отличившихся казаков.
Большой круг Уссурийского войскового казачьего общества, на котором будет избран новый войсковой атаман, состоится в конце июня текущего года.
