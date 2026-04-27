Благоустройство Хабаровского дендрария завершено

Памятник природы краевого значения расположен в центральной части города и занимает 11,4 гектара. Основанный в 1896 году и получивший статус памятника природы в 1997 м, дендрарий насчитывает 386 видов растений. Среди них — сосна могильная, уссурийская груша, амурский бархат и другие виды, включая редкие и исчезающие, занесённые в Красную книгу. На территории обитает более 70 видов птиц и сохранились участки коренного кедрово широколиственного леса дальневосточной формации.