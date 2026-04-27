Благоустройство Хабаровского дендрария завершено

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» завершено масштабное благоустройство Хабаровского дендрария. Финансирование проекта осуществлено за счёт президентской единой субсидии — на обновление территории направлено 30,9 млн рублей, сообщает правительство Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Масштабные работы, стартовавшие в 2025 году, охватили около 10 тыс. кв. метров памятника природы краевого значения. В ходе благоустройства заменено асфальтовое покрытие прогулочных аллей, обновлён бордюрный камень, смонтированы два автономных всесезонных туалетных модуля — в том числе варианты для маломобильных посетителей.
Памятник природы краевого значения расположен в центральной части города и занимает 11,4 гектара. Основанный в 1896 году и получивший статус памятника природы в 1997 м, дендрарий насчитывает 386 видов растений. Среди них — сосна могильная, уссурийская груша, амурский бархат и другие виды, включая редкие и исчезающие, занесённые в Красную книгу. На территории обитает более 70 видов птиц и сохранились участки коренного кедрово широколиственного леса дальневосточной формации.
Власти напомнили о необходимости соблюдения установленного режима охраны территории. За его нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Уничтожение редких видов растений влечёт штраф для граждан в размере от 2,5 до 5 тыс. рублей.
