Онищенко рассказал, как выбрать отель для безопасного отдыха

Эпидемиолог отметил, что гостиница должна гарантировать чистоту и качество подаваемых к столу овощей и фруктов.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Отель для отдыха должен заботиться о чистоте подаваемых к столу овощей и фруктов, это убережет отдыхающих от инфекций. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«Возникают вопросы, связанные с кишечными инфекциями, когда необработанные сырые овощи и фрукты. Человек проглатывает вместе с ними микробы, которые вызывают инфекцию. Поэтому просто нужно жить в гарантированных по качеству предоставляемой пищи отелях или санаториях», — сказал эпидемиолог.

Ранее Онищенко заявлял ТАСС, что лучше всего отдыхать в России.