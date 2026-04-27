Онищенко рассказал, как выбрать отель для безопасного отдыха

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Отель для отдыха должен заботиться о чистоте подаваемых к столу овощей и фруктов, это убережет отдыхающих от инфекций. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.
«Возникают вопросы, связанные с кишечными инфекциями, когда необработанные сырые овощи и фрукты. Человек проглатывает вместе с ними микробы, которые вызывают инфекцию. Поэтому просто нужно жить в гарантированных по качеству предоставляемой пищи отелях или санаториях», — сказал эпидемиолог.
Ранее Онищенко заявлял ТАСС, что лучше всего отдыхать в России.