Миронов предложил засчитывать в стаж все три года декрета

Председатель партии «Справедливая Россия» отметил, что его фракция не раз вносила такое предложение в Госдуму.

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Все три года декрета должны засчитываться в пенсионный стаж. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Засчитывать в стаж не полтора, а все три года отпуска по уходу за ребенком. Это максимальный срок декрета, и часто молодые мамы не готовы оставить малыша раньше, вернуться на работу. Женщина посвящает себя ребенку, но в итоге теряет полтора года стажа», — сказал Миронов ТАСС.

По словам Миронова, фракция не раз вносила такое предложение в Госдуму. «Молодые мамы эту инициативу полностью поддерживают и очень ждут такого решения», — подчеркнул политик.

Он добавил, что также необходимо выплачивать пособие по уходу за ребенком до достижения им трех лет. «У нас, как правило, женщины сидят с детьми до трех лет, а пособие выплачивают только до полутора лет. Кто в полтора года отдаст ребенка в ясли? Во-первых, яслей нет таких», — отметил депутат.