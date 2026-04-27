Россиянам напомнили о случаях обязательной замены водительских удостоверений

Водитель в России обязан заменить права при истечении срока действия, изменении персональных данных или выявлении проблем со здоровьем. В противном случае ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
В ведомстве перечислили случаи, когда водительское удостоверение подлежит обязательной замене: истечение срока действия, изменение персональных данных владельца, непригодность прав для использования вследствие износа или повреждения, утрата или хищение, а также подтверждение наличия у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний к управлению транспортным средством.
Управление автомобилем с просроченным удостоверением влечет административную ответственность по статье 12.7 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей, отстранение от управления и эвакуация машины на спецстоянку.
— В случае, если гражданин не управлял ТС в период после истечения срока действия его ВУ, какой-либо ответственности он не подлежит, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
