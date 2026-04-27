Россиянам напомнили о случаях обязательной замены водительских удостоверений

В ведомстве перечислили случаи, когда водительское удостоверение подлежит обязательной замене: истечение срока действия, изменение персональных данных владельца, непригодность прав для использования вследствие износа или повреждения, утрата или хищение, а также подтверждение наличия у водителя изменений в состоянии здоровья, в том числе ранее не выявлявшихся медицинских показаний к управлению транспортным средством.