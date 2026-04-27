В Красноярске в конце апреля и начале мая сохранится комфортная погода

Дневная температура будет колебаться в диапазоне от +14 до +24 °C, а по ночам опускаться до +3… +8 °C.

На неделе с 27 апреля по 3 мая в Красноярске ожидается преимущественно теплая погода.

Самую высокую температуру синоптики обещают в понедельник, четверг, пятницу и субботу — от +20 до +24 °C.

Во вторник, среду и воскресенье прогрев воздуха будет немного слабее: +14… +16 °C.

По ночам минусовых температур не предвидится: в прогнозе от +3 до 8 .

В целом неделя выдастся ясной, но в первый рабочий день возможен небольшой дождь с грозой и порывистый западный ветер до 13−18 м/с. В остальные дни он будет в основном южным и умеренным.

Добавим, с 28 по 30 апреля атмосферное давление станет очень высоким: 750−756 мм рт.

