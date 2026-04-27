Суд Хабаровского края обязал Минздрав возместить пенсионерке 102 тыс. руб. за лекарства

67 летняя жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края добилась возмещения расходов на приобретение лекарств.

Источник: Комсомольская правда

67 летняя жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края добилась возмещения расходов на приобретение жизненно необходимых лекарств. Сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ситуация развивалась следующим образом: женщина, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, обратилась в районную больницу за препаратами по жизненным показаниям. Участковый терапевт уведомил пациентку об отсутствии требуемых медикаментов.

На протяжении двух лет пенсионерка была вынуждена самостоятельно оплачивать дорогостоящее лечение. После обращения в прокуратуру Верхнебуреинского района надзорный орган инициировал проверку и установил обоснованность претензий заявительницы.

В интересах женщины прокурор направил иск в Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края. Ответчиком по делу выступило краевое министерство здравоохранения. В исковых требованиях были указаны возмещение фактических затрат на приобретение лекарств и компенсация морального вреда.

По итогам рассмотрения дела суд принял решение в пользу пенсионерки. С министерства здравоохранения взыскано более 102 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.

