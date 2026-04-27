Суд Хабаровского края обязал Минздрав возместить пенсионерке 102 тыс. руб. за лекарства

67 летняя жительница Верхнебуреинского района Хабаровского края добилась возмещения расходов на приобретение жизненно необходимых лекарств. Сообщает Прокуратура по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Ситуация развивалась следующим образом: женщина, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, обратилась в районную больницу за препаратами по жизненным показаниям. Участковый терапевт уведомил пациентку об отсутствии требуемых медикаментов.
На протяжении двух лет пенсионерка была вынуждена самостоятельно оплачивать дорогостоящее лечение. После обращения в прокуратуру Верхнебуреинского района надзорный орган инициировал проверку и установил обоснованность претензий заявительницы.
В интересах женщины прокурор направил иск в Верхнебуреинский районный суд Хабаровского края. Ответчиком по делу выступило краевое министерство здравоохранения. В исковых требованиях были указаны возмещение фактических затрат на приобретение лекарств и компенсация морального вреда.
По итогам рассмотрения дела суд принял решение в пользу пенсионерки. С министерства здравоохранения взыскано более 102 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.
