Патриарх Кирилл: Любовь к Богу и Отечеству сделает Россию непобедимой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Об этом он сказал в воскресенье, 26 апреля, во время посещения кадетского корпуса в станице Динская Краснодарского края. Заявление опубликовано на сайте Русской православной церкви.