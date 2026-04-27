Патриарх Кирилл: Любовь к Богу и Отечеству сделает Россию непобедимой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия будет непобедима, если молодежь будет впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Об этом он сказал в воскресенье, 26 апреля, во время посещения кадетского корпуса в станице Динская Краснодарского края. Заявление опубликовано на сайте Русской православной церкви.
По словам патриарха, там, где воспитывается молодежь, она должна впитывать любовь к Богу и к Отечеству. Он подчеркнул, что Россию никогда не побеждали внешние враги, даже те, которые превосходили силой.
— Там, где вера православная, где любовь друг к другу, где проповедь высоких нравственных ценностей, в том числе и любви к Отечеству, там не может быть внутренней слабости, — сказал патриарх Кирилл.
Глава РПЦ поблагодарил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за инициативу создания храма при кадетском корпусе, говорится в сообщении.
Ранее патриарх Кирилл также заявил, что Россия становится духовным противником западной цивилизации «именно потому, что та цивилизация оправдывает грех и считает, что грех есть не грех, не нарушение каких-то там заповедей и каких-то принципов жизни, а альтернатива человеческому развитию».