«Строительство нужно ускорить»: Трамп призвал быстрее возвести безопасный бальный зал в Белом доме

На американского лидера Дональда Трампа вновь вершили покушение. В связи с явной незащищенностью президент США призвал скорее строить бальный зал в Белом доме. Его союзники также на этом настаивают. Бальный зал должен быть защищен, отмечает издание New York Post.
Глава Белого дома считает, что у дипломатов и чиновников должно быть отдельное безопасное банкетное место. Он подчеркнул, что подобный инцидент не состоялся бы, если бы был открыт секретный зал для военных целей.
«То, что произошло прошлой ночью, — именно та причина, по которой наши великие военные, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет требовали построить большой, безопасный и надежный бальный зал на территории Белого дома», — подытожил Дональд Трамп в своей соцсети.
Генпрокуратура США напомнила, что напавший проник на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. ЧП случилось в отеле Washington Hilton. Утверждается, что подозреваемый в стрельбе прибыл из Лос-Анджелеса.