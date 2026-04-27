«Строительство нужно ускорить»: Трамп призвал быстрее возвести безопасный бальный зал в Белом доме

Трамп после покушения заявил о необходимости построить бальный зал в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

На американского лидера Дональда Трампа вновь вершили покушение. В связи с явной незащищенностью президент США призвал скорее строить бальный зал в Белом доме. Его союзники также на этом настаивают. Бальный зал должен быть защищен, отмечает издание New York Post.

Глава Белого дома считает, что у дипломатов и чиновников должно быть отдельное безопасное банкетное место. Он подчеркнул, что подобный инцидент не состоялся бы, если бы был открыт секретный зал для военных целей.

«То, что произошло прошлой ночью, — именно та причина, по которой наши великие военные, Секретная служба, правоохранительные органы и, по разным причинам, каждый президент за последние 150 лет требовали построить большой, безопасный и надежный бальный зал на территории Белого дома», — подытожил Дональд Трамп в своей соцсети.

Генпрокуратура США напомнила, что напавший проник на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. ЧП случилось в отеле Washington Hilton. Утверждается, что подозреваемый в стрельбе прибыл из Лос-Анджелеса.

