Последняя рабочая неделя апреля для жителей Хабаровского края будет короткой

Короткая рабочая неделя началась для многих россиян. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», трудиться предстоит четыре последних апрельских дня — с 27 по 30 число. А так как на пятницу в этом году выпадает праздник Весны и Труда, то этот день при пятидневном графике работы будет выходным.
Праздничные выходные продлятся три дня — с 1 по 3 мая (с пятницы по воскресенье).
Напомним, «майские» в 2026 году разделены на два коротких периода. Поэтому следующая неделя будет обычной, единственное, пятница, 8 мая, отмечена в производственном календаре как сокращенный рабочий предпраздничный день.
Второй период отдыха продлится с 9 по 11 мая (с субботы по понедельник). Таким образом, после выходных по случаю празднования Дня Победы начнется короткая рабочая неделя.