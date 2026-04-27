Ведущий Киммел до стрельбы на приёме с Трампом шутил про вдовство Мелании

Напомним, инцидент со стрельбой произошёл на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Американский президент решил посетить это мероприятие с супругой. Сразу после стрельбы их вывели сотрудники. Секретной службы США. Силы безопасности задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен.