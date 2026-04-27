Ведущий Киммел до стрельбы на приёме с Трампом шутил про вдовство Мелании

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел за несколько дней до инцидента со стрельбой на приёме с участием главы Белого дома Дональда Трампа пошутил про вдовство первой леди США Мелании Трамп, сообщил телеканал Fox News.
«Наша первая леди Мелания здесь. Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», —говорил артист в пародии на ужин, отрывок из которой привели журналисты.
Напомним, инцидент со стрельбой произошёл на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, проходившем 25 апреля в гостинице Washington Hilton. Американский президент решил посетить это мероприятие с супругой. Сразу после стрельбы их вывели сотрудники. Секретной службы США. Силы безопасности задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллен.
Ранее также сообщалось, что перед инцидентом на приёме с Трампом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сделала «пугающее замечание». Она заявила журналистам, что «сегодня вечером прозвучит несколько выстрелов».