Белые розы и гречневая каша: в соборе Хабаровска отметили православный женский день

В Хабаровске, как и по всей стране, отметили День святых жен-мироносиц. Этот светлый праздник называют православным женским днем и выпадает он на второе воскресенье после Пасхи. Событие посвящено памяти женщин, следовавших за Христом и пришедших ко Гробу Господню на третий день после распятия, чтобы помазать его тело благовониями. В храмах Хабаровска проходят торжественные службы. Так, в Успенском соборе состоялась литургия, после которой верующие вышли на крестный ход. После причастия женщин поздравляли и дарили белые розы. Когда служба подошла к завершению, всех прихожан угостили гречневой кашей, сладким чаем, куличами, конфетами. Без угощения не остался никто. В этот день принято поздравлять матерей, жен, бабушек, сестер и дочерей, дарить цветы, иконы и православные книги. Особое внимание уделяют старшему поколению женщин в семье. Праздник располагает к добрым делам и семейному теплу. Подробности о торжестве в Хабаровске — в нашем репортаже.