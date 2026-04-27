Россиян предупредили о неожиданной опасности скидочных акций

Экономист Перепёлкин: Скидки могут провоцировать лишние траты.

Источник: Комсомольская правда

Скидочные акции могут провоцировать ненужные траты. Об этой неожиданной опасности кратковременного снижения цен напомнил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.

«Главная опасность скидок — люди покупают лишнее под воздействием “страха упущенной выгоды”», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Перепёлкин напомнил об одном приёме, который могут использовать недобросовестные продавцы. Накануне распродаж и скидок они заранее завышают базовые цены. В таком случае реальная экономия для покупателя сводится к минимуму.

Экономист посоветовал сверять цены через агрегаторы, откладывать решение о крупных покупках на 24 часа и заранее составлять список необходимого, чтобы не совершать импульсных покупок.

Ранее стало известно, что на распродажах россияне чаще всего покупают одежду, продукты и бытовую химию.

Тем временем мошенники на маркетплейсах скупают аккаунты и заманивают покупателей скидками.