Россиян предупредили о неожиданной опасности скидочных акций

Скидочные акции могут провоцировать ненужные траты. Об этой неожиданной опасности кратковременного снижения цен напомнил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Перепелкин.
«Главная опасность скидок — люди покупают лишнее под воздействием “страха упущенной выгоды”», — сказал эксперт агентству «Прайм».
Перепёлкин напомнил об одном приёме, который могут использовать недобросовестные продавцы. Накануне распродаж и скидок они заранее завышают базовые цены. В таком случае реальная экономия для покупателя сводится к минимуму.
Экономист посоветовал сверять цены через агрегаторы, откладывать решение о крупных покупках на 24 часа и заранее составлять список необходимого, чтобы не совершать импульсных покупок.
Ранее стало известно, что на распродажах россияне чаще всего покупают одежду, продукты и бытовую химию.
Тем временем мошенники на маркетплейсах скупают аккаунты и заманивают покупателей скидками.