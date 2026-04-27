Американский альпинист провел ночь на морозе после падения с горы: что известно об инциденте

В США зафиксировали страшное происшествие. Альпинист потерял равновесие и упал с высоты 150 метров. Он провел ночь на морозе и чудом выжил. Спасатели провели операцию и достали альпиниста с помощью вертолета, рассказывает издание Independent.
Альпинист уже идет на поправку. Он находится в больнице, сообщает издание. Известно, что у туриста сломаны несколько костей.
По имеющимся сведениям, альпинист поднимался на гору Бакстер по хребту Восточной Сьерры в Калифорнии вместе с братом. Он оступился и упал с крутого склона. Мужчину не удалось спустить на землю без помощи спасателей.
Между тем в горах Адыгеи пропал 42-летний Василий Усатиков. Он вместе с женой решил пойти в поход. На локации, где была пара, работают только ученые. Однако Василий Усатиков, по словам друзей, хорошо знал эти места.