Запас золота и серебра на 34 млн рублей грозит хабаровчанину тюрьмой

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего местного жителя, который превратил собственный гараж в нелегальное хранилище драгоценных металлов. Масштаб изъятого впечатляет: три с половиной килограмма металла, из которых химически чистого золота — 3,1 килограмма, а серебра — 0,4 килограмма. Общая стоимость содержимого по ценам на момент изъятия потянула почти на 34 миллиона рублей.
Как установило следствие, свой золотой запас мужчина собирал больше года — с июля 2024-го по октябрь 2025-го. Драгоценный металл он приобретал на территории Хабаровского края, причем весь товар находился в нелегальном обороте, то есть никаких разрешительных документов на него не существовало. Слитки и самородное золото спокойно лежали в гараже, пока владельцу не пришла в голову мысль перевезти их в краевую столицу.
План выглядел просто: спрятать ценный груз в автомобиле и незаметно доставить в Хабаровск. Однако довести задуманное до конца фигурант не успел. Сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали его прямо во время перевозки, и весь схрон отправился в вещдоки. Машина из транспортного средства превратилась в улику.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. То есть с нелегальным оборотом драгметаллов он знаком не понаслышке и, по версии следствия, прекрасно осознавал, чем рискует. Теперь ему предстоит отвечать по части 4 статьи 191 УК РФ — незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит «старателю» — пять лет лишения свободы с полумиллионым штрафом.
Уголовное дело уже направлено в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.