«Я не насильник»: Трамп отверг обвинения из манифеста стрелка в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 26 апреля, интервью CBS News категорически отверг утверждения, содержавшиеся в «манифесте» человека, устроившего стрельбу в субботу, 25 апреля, на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме.

Ранее стало известно, что мужчина, устроивший стрельбу на ужине с участием Трампа, написал манифест, в котором указал, что его целями являлись чиновники США.

— Я не насильник, я никого не подвергал насилию. Я не педофил, — заявил американский лидер в интервью.

Трамп лидер выразил недовольство тем, что ведущая зачитывает «чепуху, написанную больным человеком», и заявил, что ей должно быть стыдно, поскольку ни одно из этих определений к нему не относится.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в ночь на 26 апреля по московскому времени. По словам Трампа, вооруженный мужчина «попытался прорваться» через контрольно-пропускной пункт, однако был остановлен секретной службой. По словам президента, хоть преступник, у которого с собой было несколько видов оружия, и был обезврежен, в зале все же прозвучали выстрелы.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше