В Биробиджане мошенник похитил у пенсионера 360 тыс. руб. через мессенджер

66 летний житель Биробиджана стал жертвой мошенников: с его банковских счетов похищено более 360 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

66 летний житель Биробиджана стал жертвой мошенников: с его банковских счетов похищено более 360 000 рублей. Инцидент произошёл после взаимодействия с сообщением в мессенджере, сообщает полиция по ЕАО. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Схема мошенничества выглядела следующим образом: потерпевший получил от знакомого сообщение с вопросом «Ты выложил открытое фото?» и прикреплённой ссылкой. После перехода по ссылке на телефон мужчины начали поступать уведомления о досрочном закрытии банковских вкладов и списании средств.

Сразу после обнаружения операций, которые он не совершал, гражданин обратился на горячую линию банка. Представители кредитной организации подтвердили факт списания денег. В целях минимизации ущерба пенсионер незамедлительно заблокировал все свои карты и банковские счета, а затем подал заявление в полицию.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счёта в крупном размере). В настоящее время сотрудники полиции выполняют комплекс оперативно разыскных мероприятий. Их цель — установить личности и местонахождение лиц, причастных к хищению денежных средств.

