Эксперт Вернер: активность мошенников возрастает в преддверии праздников

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Мошенники активно используют праздничные даты в своих схемах, поэтому перед праздниками происходит рост таких преступлений. Об этом сообщил ТАСС замначальника Сибирского главного управления ЦБ России Павел Вернер.
«Активно мошенники используют [праздничные даты]. У нас всегда происходят какие-то социальные выплаты [в преддверии праздников], новостная повестка происходит — мошенники тут как тут», — сказал собеседник агентства.
По словам Вернера, мошенники также используют в своих схемах информацию о повышении тарифов ЖКХ или цен на определенные категории товаров. Особым вниманием злоумышленников пользуется так называемая «черная пятница», которая происходит в конце ноября и ассоциируется со временем массовых скидок на маркетплейсах.
«Появляются фейковые сайты, которые кажутся копией настоящих, где написано, что происходит гигантская распродажа. Мы же не задумываемся над тем, почему телевизор стал стоить на 98% дешевле, начинаем покупать. 99,9% — покупка товара на такой площадке это просто потеря денег, и в лучшем случае вы потеряете какую-то сумму, в худшем вы потеряете персональные данные и получите ущерб намного больше», — отметил эксперт.