Синоптик Позднякова: конец апреля в Москве будет аномально холодным

Конец апреля в Москве области станет антирекордным по температуре воздуха. Регион окажется в тыловой части антициклона, которая испортит погоду.
«В последние дни апреля Москва и область будут в тыловой части циклона, что принесет похолодание и осадки. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в понедельник и во вторник. В эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы: ночью в пределах +1… +3 градуса, местами по области возможен небольшой минус. Днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов, что ниже нормы почти на 5 градусов», — расказала aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
Синоптик уточнила, что самым неприятным моментом станет очень сильный западный ветер.
«Порывы в понедельник могут достигать 19 метров в секунду, во вторник — до 17 метров в секунду», — объяснила она.
По словам Поздняковой, 29 и 30 апреля воздух прогреется не выше 8 градусов тепла. При этом осадков будет меньше, чем в понедельник и вторник.