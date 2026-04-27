Синоптик Позднякова: конец апреля в Москве будет аномально холодным

«В последние дни апреля Москва и область будут в тыловой части циклона, что принесет похолодание и осадки. Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в понедельник и во вторник. В эти дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет существенно ниже климатической нормы: ночью в пределах +1… +3 градуса, местами по области возможен небольшой минус. Днем столбик термометра не поднимется выше +5 градусов, что ниже нормы почти на 5 градусов», — расказала aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.