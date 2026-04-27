В Хабаровском крае онкобольная пенсионерка два года покупала лекарства сама

Пенсионерка из Верхнебуреинского района два года молча выкладывала собственные деньги за дорогостоящие препараты, которые ей обязано было предоставить государство. Суд постановил выплатить ей компенсацию и впредь своевременно выдавать лекарство, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
67-летняя жительница района страдает тяжелым онкологическим заболеванием. Лекарства ей требуются по жизненным показаниям: речь идет о постоянном приеме, и перерыв здесь недопустим. Однако в районной больнице, куда женщина обращалась ранее, участковый терапевт лишь разводил руками и сообщал, что нужных препаратов попросту нет.
Два года пенсионерка самостоятельно покупала назначенные препараты за собственные средства, пока терпение наконец не иссякло и она не обратилась к правоохранителям. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что чиновники свои обязательства перед тяжелобольным человеком не выполнили. Прокурор района обратился в суд с иском в интересах пенсионерки и потребовал взыскать всю сумму, потраченную женщиной на лекарства, а также компенсацию морального вреда.
Верхнебуреинский районный суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил требования в полном объеме — пенсионерке заплатят более 102 тысяч рублей. Решение суда в силу пока не вступило.