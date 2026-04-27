Россиянам объяснили, кому будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

Ранее Life.ru писал, что для тех, кто никогда официально не работал или не набрал нужного стажа, с 1 апреля 2026 года социальная пенсия составляет ровно 9 424,12 рубля в месяц — но только для мужчин от 69 лет и женщин от 64 лет. Если этой суммы недостаточно для прожиточного минимума в регионе, пенсионеру полагается социальная доплата, причём в расчёт берут не только саму пенсию, но и другие денежные выплаты и меры поддержки.