В ОП хотят использовать рилсы для повышения цифровой грамотности подростков

Машаров: цифровую грамотность подростков можно повысить рилсами.

Источник: Комсомольская правда

В Общественной палате предложили повышать финансовую и цифровую грамотность российских подростков через рилсы в соцсетях и мессенджерах. Напомним, рилсами называются короткие видео. Инициатива принадлежит члену комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгению Машарову.

Машаров указал на то, что дополнительные занятия в школах по обучению в этих областях станут дополнительной нагрузкой для учеников и преподавателей.

«Альтернативой могли бы стать рилсы, которые так распространены среди детей и подростков», — цитирует Машарова ТАСС.

Он назвал рилсы современной формой диалога с молодёжью.

«Самое главное — они должны создавать у детей правильное представление о финансах, безопасности, законах, уважении к старшим, ценности государства, пониманию служения», — резюмировал Машаров.

Ранее сайт KP.RU писал, что появилась новая профессия «рилсмейкер». Это человек, который монтирует «рилсы» — короткие видео для соцсетей.