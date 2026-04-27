В ОП хотят использовать рилсы для повышения цифровой грамотности подростков

В Общественной палате предложили повышать финансовую и цифровую грамотность российских подростков через рилсы в соцсетях и мессенджерах. Напомним, рилсами называются короткие видео. Инициатива принадлежит члену комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгению Машарову.
Машаров указал на то, что дополнительные занятия в школах по обучению в этих областях станут дополнительной нагрузкой для учеников и преподавателей.
«Альтернативой могли бы стать рилсы, которые так распространены среди детей и подростков», — цитирует Машарова ТАСС.
Он назвал рилсы современной формой диалога с молодёжью.
«Самое главное — они должны создавать у детей правильное представление о финансах, безопасности, законах, уважении к старшим, ценности государства, пониманию служения», — резюмировал Машаров.
